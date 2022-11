Polícia Civil ouve de suspeito do feminicídio ocorrido em Riachão do Dantas

A Delegacia de Riachão do Dantas, em continuidade às investigações sobre um feminicídio ocorrido no último domingo, 13, em Riachão do Dantas, vem realizando ouvidas de testemunhas. Na última quarta-feira, 16, o autor do delito apresentou-se na delegacia local, e confessou o ocorrido.

De acordo com as informações da polícia, o homem compareceu à unidade da Polícia Civil acompanhado do seu advogado. Na situação, foi colhido seu depoimento, inclusive com confissão sobre a autoria.

A ouvida foi anexada ao inquérito policial presidido pelo delegado de Riachão, Bruno Santana. Após o depoimento, como já havia prescrito o período para a prisão em flagrante, o investigado, identificado como Geniscleverson Santos Bispo, de 27 anos, foi liberado, conforme prevê a lei. A Polícia Civil prossegue com as investigações sobre o feminicídio.

A população também pode contribuir com informações sobre o caso e outros crimes ocorridos em Riachão do Dantas por meio do Disque-Denúncia da Polícia Civil, no telefone 181. O sigilo da fonte é garantido.

Fonte: SSP/SE