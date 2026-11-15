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Polícia Civil prende casal suspeito de furtar 10 celulares no Pré-Caju

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A atuação da Polícia Civil durante o Pré-Caju resultou na prisão em flagrante de um casal de Alagoas suspeito de praticar furtos de celulares durante o evento. A prisão ocorreu na madrugada deste domingo (15), no bairro Coroa do Meio, em Aracaju, após diligências iniciadas a partir do registro do furto de um aparelho na noite deste sábado, 14, no Camarote Aju.

Os suspeitos são naturais de Maceió, em Alagoas. A equipe da Delegacia de Turismo (Detur), que estava de plantão para atender às ocorrências relacionadas ao evento, recebeu informações de que a localização de um dos celulares furtados apontava para um estacionamento privado na região da Coroa do Meio.

Os policiais foram até o local e permaneceram em vigilância até a chegada dos ocupantes de um veículo suspeito. Durante a abordagem, foram encontrados aproximadamente dez aparelhos celulares, parte deles na bolsa da mulher e outros escondidos em um compartimento secreto do automóvel. Os dispositivos estavam envolvidos em papel-alumínio, aparentemente para dificultar o rastreamento.

Conforme as informações apuradas pela equipe policial, o homem subtraía os aparelhos durante o evento e os repassava à mulher, que os guardava na bolsa. Em seguida, os dois levavam os celulares até o veículo, onde eram escondidos, e retornavam ao evento para continuar praticando os furtos.

Após a condução dos suspeitos à Delegacia de Turismo, a Polícia Civil conseguiu identificar e contatar seis vítimas durante a madrugada. Todas tiveram seus aparelhos recuperados, e parte dos celulares já foi restituída aos proprietários.

Uma das vítimas, Mariana Neia, relatou a emoção e o alívio ao receber a notícia de que seu aparelho havia sido localizado. Ela também destacou a confiança no trabalho dos policiais civis. “Estou sentindo um alívio enorme. Assim que cheguei, eles já identificaram que era o meu celular. Para mim, foi tudo maravilhoso. Depois de vir aqui, minha confiança em vocês é total. Graças a Deus consegui recuperar meu celular. Estou muito feliz e agradeço muito aos policiais”, declarou.

O delegado Carlos Antônio Pereira, que estava de plantão na Delegacia de Turismo durante a madrugada, ressaltou a importância do trabalho de monitoramento e das diligências para localizar os suspeitos e recuperar os bens das vítimas.

Segundo o delegado, além dos aparelhos encontrados durante a abordagem, a atuação policial na unidade permitiu que outras vítimas identificassem seus celulares e tivessem seus bens recuperados.

Fonte: PC SE

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