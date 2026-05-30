Polícia Civil prende dois suspeitos e apreende carabina em operação contra o comércio ilegal de armas

A Polícia Civil de Sergipe, por meio da Divisão de Narcóticos da Delegacia Regional de Estância, realizou nesta quinta-feira (29) uma operação de combate ao tráfico de drogas e ao comércio ilegal de armas de fogo no município de Estância. A ação resultou na prisão em flagrante de dois homens e na apreensão de uma carabina, além de carregadores e munições.

A operação foi desencadeada após um trabalho de investigação e inteligência policial que apurava informações sobre a circulação e comercialização clandestina de armamentos na região sul do estado.

Durante as diligências, os policiais civis passaram a monitorar um veículo suspeito que estaria sendo utilizado para o transporte de drogas e armas de fogo. Nas margens da BR-101, a equipe identificou o automóvel investigado trafegando no sentido sul da rodovia e iniciou o acompanhamento tático.

O veículo foi interceptado nas proximidades de um posto de combustíveis localizado no bairro Alagoas, em Estância. Durante a abordagem, os policiais encontraram uma carabina ao lado do motorista, além de dois carregadores e diversas munições.

Em continuidade à operação, os investigadores realizaram diligências para identificar e localizar o destinatário do armamento. Pouco tempo depois, o segundo suspeito foi encontrado e preso por participação na negociação ilegal da arma de fogo.

Os dois investigados foram encaminhados à Delegacia Regional de Estância, juntamente com o material apreendido. Na unidade policial, foi lavrado o Auto de Prisão em Flagrante pelos crimes de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito ou proibido e comércio ilegal de arma de fogo, previstos nos artigos 16 e 17 da Lei nº 10.826/2003, o Estatuto do Desarmamento.

Os presos permanecem à disposição da Justiça e serão submetidos à audiência de custódia.

A Polícia Civil reforça que as ações de combate ao tráfico de drogas e ao comércio clandestino de armas de fogo seguem sendo intensificadas em todo o estado, com o objetivo de reduzir a criminalidade e promover maior segurança à população.

Informações e denúncias podem ser repassadas ao Disque-Denúncia 181. O sigilo é garantido.

Fonte: SSP