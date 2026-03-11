Polícia Civil prende foragido da Justiça da Bahia

Equipe da Delegacia Regional de Estância, em ação conjunta com o Grupo de Capturas da Polícia Federal em Sergipe, prendeu na manhã desta terça-feira, 10, um homem foragido da Justiça da Bahia pelo crime de homicídio qualificado. A captura ocorreu na região da Praia do Abaís, no município de Estância, litoral Sul do estado.

A prisão foi possível após troca de informações entre as forças de segurança. Durante o compartilhamento de dados com a Polícia Federal, foi identificado que um suspeito procurado pela Justiça baiana estaria escondido na região litorânea de Estância.

Diante das informações, investigadores da Delegacia Regional iniciaram diligências para localizar o homem. Após levantamentos e monitoramento na área, as equipes conseguiram identificá-lo e realizar a abordagem na Praia do Abaís.

Durante a verificação dos dados, os policiais confirmaram a existência de um mandado de prisão em aberto expedido pela Justiça da Bahia. A ordem judicial é referente a um homicídio qualificado ocorrido no município de Ilhéus.

Após a prisão, o suspeito foi encaminhado à Delegacia Regional de Estância, onde foram realizados os procedimentos legais. Ele permanece custodiado e ficará à disposição da Justiça, aguardando os trâmites para recambiamento ao estado da Bahia.

Fonte: Polícia Civil