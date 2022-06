PC prende homem em flagrante por tráfico de drogas em Lagarto

Equipes da Divisão de Narcóticos da Delegacia Regional de Lagarto, com o apoio da Divisão de Crimes Contra o Patrimônio, prenderam em flagrante José Carlos Melo dos Anjos, conhecido como “Carlinhos”, pelo crime de tráfico de drogas. A ação policial ocorreu na última terça-feira, 14.

De acordo com o delegado Weliton Junior, José Carlos já vinha sendo investigado pela prática do tráfico de drogas que fazia em Lagarto. “Na tarde dessa terça-feira, ele foi flagrado com mais de 1kg de maconha, em tablete, a granel e em buchas”, detalhou.

Ainda conforme o delegado, o investigado já foi condenado pelo cometimento de homicídios, de tráfico de drogas e de furto, ultrapassando 18 anos de pena já cumprida no sistema prisional, estando novamente à disposição da Justiça.

A Polícia Civil solicita que a população continue denunciando qualquer fato criminoso por meio do Disque Denúncia (181). O sigilo é totalmente preservado.