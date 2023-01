Polícia Civil prende homem por perseguir ex-companheira e divulgar vídeos íntimos

A Coordenadoria de Polícia da Capital (Copcal), em apoio à Delegacia de Atendimento a Grupos Vulneráveis da Barra dos Coqueiros (DAGV), prendeu nesta quinta-feira, 19, no município de Divina Pastora, um homem suspeito de perseguir a ex-companheira e de divulgar vídeos íntimos do casal.

A detenção ocorreu em cumprimento ao mandado de prisão preventiva expedido pelo Juízo de Barra dos Coqueiros, onde o homem residia antes de fugir para Divina Pastora. Segundo levantamentos, num primeiro momento, o suspeito mantinha um relacionamento com a vítima e, no final do mês de junho, agrediu-a.

Já em novembro, o casal não estava mais junto e ele passou a persegui-la e ameaçá-la, chegando a divulgar vídeos íntimos, de quando mantinham uma relação, em sites. As gravações também foram enviadas para familiares da mulher.

O autor é investigado ainda por estuprar a vítima, já que abordou a mulher no trabalho, levou-a para uma pousada, onde passou uma noite, realizando agressões e atos sexuais sem consentimento. O homem foi detido e está à disposição da Justiça. O caso teve o apoio da Divisão de Inteligência e Planejamento Policial (Dipol).

Fonte: Polícia Civil