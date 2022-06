Polícia Civil prende homem que incendiou a própria residência em Lagarto

A Delegacia de Atendimento a Grupos Vulneráveis de Lagarto (DAGV) deteve na manhã da última terça-feira, 28, Gilliard Pereira de Amorim. A prisão ocorreu após ele ter cometido o crime de incêndio qualificado em sua própria residência.

Segundo a delegada titular da DAGV, Vanessa Feitosa, o suspeito teria ateado fogo no imóvel que dividia com sua companheira, após uma discussão do casal.

Ainda de acordo com a polícia, o homem obrigou a vítima a sair de casa, e, em seguida, ateou fogo no sofá da casa. As chamas rapidamente se alastraram pelo imóvel, atingindo-o quase que inteiramente.

Durante a prisão em flagrante, Gilliard confessou o delito e foi conduzido à DAGV para os procedimentos legais.

De acordo com levantamentos policiais, o homem, que já possui passagem pelo sistema prisional por tráfico de drogas, estava utilizando tornozeleira eletrônica.

Fonte: Polícia Civil