Polícia Civil prende homem que tentou depredar Delegacia de Tobias Barreto

A Delegacia Regional de Tobias Barreto prendeu um homem responsável por danificar a frente da delegacia com uma barra de ferro na última segunda-feira, 5, no município tobiense.

O delegado da cidade, Francisco Gerlandio, afirmou que, quando estava na delegacia, o homem chegou com uma barra de ferro e uma faixa na cabeça, aparentemente alterado, e passou a danificar o portão, que estava fechado.

Ao observar a situação, o delegado falou com o suspeito, pedindo que ele se acalmasse e parasse com a ação. “Eu verbalizei com ele, para que parasse com aquilo, mas ele, ao invés de se acalmar, veio ao meu encontro”, comentou Francisco.

O homem continuou a bater no portão de ferro, que tem a fechadura eletrônica, mas que foi aberto em virtude das pancadas ocasionadas pelo suspeito. Com o portão aberto, ele se dirigiu na direção do delegado, que precisou agir em legítima defesa, para conter a ação do agressor.

Segundo informações da Polícia Civil, o autor foi ao local porque já havia sido preso em flagrante, na semana passada, por agressões contra o próprio pai, mas foi solto pela Justiça. Porém, ele, aparentemente teve um surto, e voltou à delegacia para se vingar da prisão.

O investigado foi detido em flagrante, recebeu atendimento médico e será indiciado por dano ao patrimônio público, desacato e ameaça.

Fonte: SSP/SE