PC prende investigado por tentativa de homicídio em São Domingos

A delegacia de São Domingos prendeu suspeito de tentativa de homicídio. A ação policial foi realizada na tarde da última terça-feira, 14, no município de São Domingos.

O crime ocorreu em dezembro de 2021, motivado por uma briga numa festa. Segundo levantamento, o investigado disparou três tiros contra a vítima, que ficou internada por um longo período.

No decorrer das diligências realizadas pela polícia, a vítima recobrou a consciência e foi capaz de contribuir com as investigações, realizando o reconhecimento do autor.

O suspeito está à disposição da Justiça Criminal da Comarca de São Domingos, onde responderá por tentativa de homicídio qualificado.

Fonte: Polícia Civil