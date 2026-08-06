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Polícia Civil prende investigado por tentativa de homicídio no município de Poço Verde

Polícia Civil

A Polícia Civil prendeu preventivamente, na manhã desta quarta-feira, 5, um homem de 31 anos investigado por tentativa de homicídio qualificado. A ação ocorreu por volta das 6h e cumpriu mandados de prisão preventiva e de busca domiciliar expedidos pela Comarca de Poço Verde.

A operação foi realizada no Povoado São José, em dois imóveis localizados na Rua da Granja. Segundo a Polícia Civil, os endereços possuíam muros altos e sistemas de videomonitoramento, mas as equipes conseguiram realizar a abordagem de forma estratégica, garantindo a captura do investigado sem intercorrências.

A operação representa uma etapa importante do inquérito instaurado em 2024 e dá continuidade ao trabalho de investigação e combate à criminalidade no município. A ação é um desdobramento de investigações relacionadas a uma emboscada com arma de fogo ocorrida em julho daquele ano, quando um homem foi atingido enquanto caminhava acompanhado de uma criança.

De acordo com a Delegacia de Poço Verde, a prisão preventiva foi decretada após a constatação de que o investigado teria passado a ameaçar testemunhas consideradas essenciais para o caso, com o objetivo de influenciar depoimentos e comprometer o andamento das investigações.

A Polícia Civil reforça que denúncias sobre crimes, foragidos ou atividades ilícitas podem ser feitas de forma anônima por meio do Disque-Denúncia, no telefone 181. O sigilo do denunciante é absoluto.

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