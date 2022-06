Polícia Civil prende mulher foragida há quatro anos de Lagarto

A Delegacia de Campo do Brito prendeu Cláudia Sandra Alves Cordeiro, procurada por tráfico de drogas na cidade de Lagarto. A suspeita estava foragida desde 2018. A ação policial ocorreu na última terça-feira, 14.

Após receber informações sobre o paradeiro da suspeita, a equipe de investigadores deu início à busca e localizou a suspeita no bairro invasão, em Campo do Brito. Em cumprimento do mandado de prisão preventiva, a Polícia Civil prendeu a foragida, que está à disposição da Justiça.

A Polícia Civil reforça que a população pode contribuir com a localização de suspeitos de ações criminosas por meio do Disque-Denúncia (181).