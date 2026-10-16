Polícia Civil prende mulher investigada por furto qualificado e roubo em Poço Verde

A Polícia Civil, por meio da Delegacia Municipal de Poço Verde, cumpriu, na tarde desta quinta-feira, 15, um mandado de prisão preventiva contra uma mulher de 37 anos investigada por furto qualificado e roubo. A ação ocorreu no município de Poço Verde, após diligências realizadas pela equipe policial.

A mulher foi localizada e presa sem intercorrências. Em seguida, foi informada sobre seus direitos e conduzida à delegacia, onde foram realizados os procedimentos necessários, incluindo a comunicação da prisão aos familiares.

A investigada permanece à disposição da Justiça e passará por audiência de custódia antes de ser encaminhada ao sistema prisional feminino.

Denúncias

A Polícia Civil reforça a importância da colaboração da população no combate à criminalidade. Informações que possam contribuir para a localização de pessoas com mandados de prisão em aberto podem ser repassadas, de forma anônima, por meio do Disque-Denúncia, no número 181. O sigilo do denunciante é garantido.

Fonte: SSP