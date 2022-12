Polícia Civil prende receptador de veículos roubados em Lagarto

Equipe da Divisão de Repressão aos Crimes Contra o Patrimônio de Lagarto prendeu em flagrante um homem por receptação de veículo com restrição de furto. A ação policial foi divulgada nesta quarta-feira, 21.

De acordo com as informações policiais, a equipe recebeu a comunicação de que uma motocicleta estaria circulando com placa adulterada. Diante disso, os policiais iniciaram as buscas para localizar o veículo.

Após a localização da motocicleta que estava com parte dos sinais identificadores adulterados, a equipe, comandada pelo delegado Bruno Alcântara, verificou a verdadeira identificação do veículo.

A motocicleta havia sido furtada na cidade de Simão Dias no início deste ano. A motocicleta estava com um receptador, que já havia sido preso há cerca de dois meses com um carro que também havia sido fruto de crime.

As investigações continuam no sentido de identificar mais envolvidos na ação criminosa. Informações e denúncias podem ser repassadas ao Disque-Denúncia no telefone 181.

Fonte: SSP/SE