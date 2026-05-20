Polícia Civil prende suspeito com drogas no bairro Loiola, em Lagarto

Policiais civis da Divisão de Narcóticos e Entorpecentes da Delegacia Regional de Lagarto realizavam diligências no Bairro Loiola, em Lagarto, quando localizaram um indivíduo comercializando entorpecentes.

Durante a ação, foram apreendidos aproximadamente 1,40kg de substância análoga à maconha tipo flor, cerca de 150g de substância análoga à cocaína, uma balança de precisão, diversas embalagens do tipo zip lock e R$ 184,00 em dinheiro. O indivíduo preso em flagrante informou ser egresso do sistema prisional e havia saído da prisão recentemente.

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão em flagrante ao suspeito, que foi conduzido à Delegacia Regional de Lagarto para adoção das medidas cabíveis.