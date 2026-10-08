Polícia Civil prende suspeito de roubo a panificadora em Nossa Senhora do Socorro

A Polícia Civil, por meio da 5ª Delegacia Metropolitana (5ª DM), prendeu, nesta quinta-feira, 8, um dos suspeitos de envolvimento no roubo a uma panificadora no conjunto Marcos Freire II, em Nossa Senhora do Socorro. O crime ocorreu no dia 20 de junho, quando dois homens entraram no estabelecimento por volta do meio-dia e anunciaram o assalto.

Durante a ação, os suspeitos roubaram cerca de R$ 2 mil e um aparelho celular da panificadora, além de levarem o celular de outra vítima que estava no local.

A investigação da 5ª DM identificou um dos envolvidos e, com base nos elementos reunidos durante o procedimento policial, a Justiça decretou a prisão do suspeito. O mandado foi cumprido nesta quinta-feira.

Segundo o delegado Alexandre Felipe, da 5ª DM, o homem preso possui antecedentes por outros crimes de roubo e já foi condenado em dois processos. “Já tendo sido condenado por outros dois roubos, cujas penas totalizam aproximadamente 15 anos”, citou.

A Polícia Civil também continua investigando a participação do segundo suspeito. Conforme as informações levantadas durante a apuração, ele é o homem que aparece nas imagens do roubo usando camisa branca.

Informações que possam contribuir para a identificação e localização do segundo investigado podem ser repassadas ao Disque-Denúncia, pelo telefone 181. O sigilo do denunciante é garantido.

Fonte: SSP