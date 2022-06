Polícia Civil prende suspeito por furto de fios e imóveis em Simão Dias

A Polícia Civil de Simão Dias prendeu na noite da última quarta-feira, 1º, José Ênio da Silva, 28 anos, suspeito de furtos às residências da localidade e à fiação das vias públicas. A detenção ocorreu no município simãodiense.

No início do ano, Ênio já havia sido indiciado pelo furto de metais dos túmulos do cemitério de Simão Dias. Diante dos furtos recentes aos imóveis e fios da iluminação pública, a PC representou pela prisão preventiva do investigado, que foi detido em cumprimento a mandado de prisão.

De acordo com o delegado Clever Farias, que esteve à frente da ação, a Polícia Civil irá aos ferros velhos que compram metais recicláveis, em Simão Dias, para alertar e conscientizar os proprietários dos estabelecimentos a não adquirirem materiais recicláveis de origem ilícita ou duvidosa, sob pena de responder pelo crime de receptação.

A Delegacia de Simão Dias dará continuidade às investigações, para identificar outras pessoas envolvidas nos furtos de fios e os possíveis compradores. “Devemos atuar na repressão, com a identificação e prisão dos autores dos furtos, e na prevenção, com a conscientização das pessoas a não adquirirem bens de origem ilícita”, citou o delegado.

Informações que ajudem a polícia a identificar outros suspeitos que estejam realizando a mesma prática criminosa podem ser feitas através do número 181, frisando que o sigilo da identidade do denunciante é garantido.

Fonte: SSP/SE