Polícia Civil procura homem investigado por feminicídio em Estância

A Polícia Civil de Sergipe procura José Carlos Neres Dias, conhecido como Zé Barriguinha, investigado por feminicídio ocorrido na noite desse sábado, 12, no Bairro Estancinha, em Estância. De acordo com as informações iniciais, ele seria companheiro da vítima e fugiu do local após o crime.

A investigação está sendo conduzida pela unidade da Polícia Civil responsável pela área, que realiza diligências para localizar o investigado e esclarecer as circunstâncias do crime.

Informações que possam contribuir para a localização de José Carlos Neres Dias podem ser repassadas de forma anônima pelo Disque-Denúncia 181. Não é necessário se identificar.

Fonte: SSP