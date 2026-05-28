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Polícia Civil realiza operação contra tráfico e homicídios em Simão Dias

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A Polícia Civil de Sergipe deflagrou, na manhã desta quinta-feira (28), a Operação Hidra de Lerna no município de Simão Dias.

A ação teve como objetivo combater o tráfico de drogas e esclarecer crimes violentos na região. Segundo as investigações, os suspeitos seriam ligados a uma associação criminosa envolvida com a comercialização de entorpecentes.

Durante o cumprimento dos mandados, um dos investigados reagiu à abordagem policial e houve confronto. Ele foi socorrido, mas não resistiu aos ferimentos. A operação contou com apoio de diversas unidades das forças de segurança.

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