Polícia Civil realiza operação contra tráfico e homicídios em Simão Dias

A Polícia Civil de Sergipe deflagrou, na manhã desta quinta-feira (28), a Operação Hidra de Lerna no município de Simão Dias.

A ação teve como objetivo combater o tráfico de drogas e esclarecer crimes violentos na região. Segundo as investigações, os suspeitos seriam ligados a uma associação criminosa envolvida com a comercialização de entorpecentes.

Durante o cumprimento dos mandados, um dos investigados reagiu à abordagem policial e houve confronto. Ele foi socorrido, mas não resistiu aos ferimentos. A operação contou com apoio de diversas unidades das forças de segurança.