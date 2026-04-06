Polícia Civil recupera bezerros furtados e devolve ao proprietário em Lagarto

A Polícia Civil de Lagarto informa que recuperou três bezerros que haviam sido subtraídos de
uma propriedade rural localizada no Assentamento Imburana, no início do mês de março de
2026.
A ação foi realizada pela Delegacia Regional de Lagarto, sob o comando do Delegado Regional
Bruno Alcântara, no município de São Domingos, após levantamento de informações que
possibilitaram a localização dos animais, que já foram devidamente restituidos ao proprietário.
As investigações seguem em andamento com o objetivo de identificar e responsabilizar o autor
do crime.
A Polícia Civil reforça a importância da colaboração da população, que pode repassar
informações de forma anônima, contribuindo diretamente no combate à criminalidade.