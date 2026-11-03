Polícia Civil recupera peças de bronze furtadas de túmulos em cemitério de Lagarto

A Polícia Civil recuperou cerca de 20 molduras de bronze que haviam sido furtadas de 13 túmulos do Cemitério Paroquial Senhor do Bonfim, em Lagarto. O crime aconteceu na manhã do dia 29 de outubro, poucos dias antes do Dia de Finados.

A ação foi registrada pelas câmeras de segurança do cemitério, e as imagens ajudaram os policiais a identificar o responsável pelo furto.

Durante as investigações, o homem foi localizado nas proximidades do trevo de acesso a Itabaiana. Segundo a polícia, ele admitiu ter retirado as peças e devolveu os objetos. O investigado contou ainda que já havia trabalhado pintando algumas lápides do cemitério e, por isso, sabia da existência das molduras.

As peças foram apreendidas e, após os procedimentos na delegacia, devolvidas ao representante do cemitério.

De acordo com o delegado José Janiel, a recuperação dos objetos é importante para as famílias que tiveram os túmulos de seus entes queridos danificados, especialmente por se tratar de um período próximo ao Dia de Finados.