Polícia cumpre mandado de prisão contra alvo da Operação Transformers

O Departamento de Crimes Contra o Patrimônio (Depatri) deu cumprimento ao mandado de prisão definitiva contra um dos condenados na ação penal decorrente da Operação Transformers, ocorrida em 2015. A detenção ocorreu na tarde da última quinta-feira, 21, na Grande Aracaju.

Após tomar conhecimento da existência do mandado de prisão definitiva em aberto, os agentes de polícia do Depatri realizaram diligências, até a localização e prisão do acusado, que estava residindo no município de Nossa Senhora do Socorro.

O homem detido nessa quinta foi condenado a 21 anos e quatro meses de prisão e, com o cumprimento do mandado, será encaminhado para audiência de custódia, ficando à disposição do Poder Judiciário, para início da pena.

Transformers

A Transformers foi uma grande operação desencadeada no ano de 2015, após investigação do Centro de Operações Policiais Especiais (Cope) e da Divisão de Inteligência e Planejamento Policial (Dipol). A ação objetivou identificar e prender uma organização criminosa que agia na prática de roubo de veículos.

