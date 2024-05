Polícia espanhola recupera quadro de Francis Bacon roubado em 2015

A polícia espanhola disse nesta quinta-feira (23) que recuperou um quadro do artista britânico, Francis Bacon, com valor estimado de 5 milhões de euros. A obra estava entre as cinco pinturas roubadas de uma casa em Madri, em 2015.

O “Estudo para Retrato de José Capelo”, de 1989, é a quarta das pintura roubadas recuperada pela polícia. Juntas, as obra do grupo são avaliadas em 25 milhões de euros.

Em fevereiro, a polícia prendeu duas pessoas acusadas de recepção de obras de arte roubadas na capital espanhola, o que levou à descoberta da pintura numa propriedade em Madri.

Desde o início da investigação, dezesseis pessoas suspeitas de terem planejado e executado o roubo foram presas, disse a polícia em um comunicado.

Três das pinturas foram recuperadas em 2017.

A polícia disse que continua a investigar cidadãos espanhóis ligados a grupos organizados do Leste da Europa, na esperança de que isso os leve ao quinto e último quadro.

Segundo a mídia local, as pinturas foram roubadas do apartamento de José Capelo, amigo e ex-companheiro de Bacon, embora a polícia não tenha confirmado ou negado essa informação.

Bacon, nascido em Dublin, que morreu em Madrid em 1992, foi um dos artistas mais aclamados do século XX, conhecido pela sua visão perturbadora do corpo humano. Desde a sua morte, a reputação do pintor tem crescido continuamente, assim como a valorização das suas obras no mercado de arte.

Fonte: CNN Brasil