Polícia Federal investiga morte de ativista em Aracaju

Na última segunda-feira, 28, a Polícia Federal em Sergipe, em cooperação com a Polícia Civil do Estado, iniciou as investigações visando elucidar as circunstâncias da morte violenta do Presidente da Associação de Catadores de Mangaba, Uilson Silva de Sá, na região metropolitana de Aracaju.

Segundo a PF, as diligências foram requeridas pelo Ministério Público Federal, para a realização do laudo cadavérico, notadamente a verificação pericial do corpo da vítima.

“A Equipe de Peritos da Polícia Federal realizará, também, perícia no local do crime para complementação de laudo cadavérico. Foram colhidas informações no local do ocorrido, imagens de câmeras de segurança e depoimentos de testemunhas”, acrescentou.

A PF também informou que a vítima estava inserida no Programa Nacional de Proteção a Defensores de Direitos Humanos por solicitação do MPF, em razão de haver sofrido ameaças devido a sua atuação na defesa do território dos catadores de mangaba de Aracaju.