A Polícia Civil prendeu um homem suspeito de disparo de arma de fogo durante uma briga na praça do Conjunto Jardim Campo Novo, em Lagarto.

Segundo informações obtidas pela nossa equipe, após tomar conhecimento do caso, uma equipe policial foi acionada e conseguiu localizar o suspeito na sua residência. Além do autor do crime, a polícia apreendeu a arma utilizada no crime, um revólver calibre .38.

A Polícia segue investigando o caso.