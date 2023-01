Polícia Militar apreende arma de fogo e prende dois suspeitos em Salgado

Equipes do 6º Batalhão da Polícia Militar (6º BPM) apreenderam uma arma de fogo e prenderam dois suspeitos por porte ilegal de arma no Povoado Cacho da Banana, município de Salgado. A ação ocorreu na manhã do último domingo, 1º, durante patrulhamento na região.

De acordo com as informações da polícia, os militares realizavam patrulhamento na localidade quando identificaram dois homens em atitude suspeita. Eles fugiram ao avistar as equipes e deixaram cair um objeto no chão.

Os policiais averiguaram o objeto e observavaram que se tratava de um revólver calibre 22. Em seguida, os militares fizeram um acompanhamento dos suspeitos e realizaram a abordagem quando eles adentraram em uma residência. Eles foram detidos e conduzidos à delegacia.

Com base nas informações de moradores da região, os dois estariam envolvidos no furto de uma motocicleta ocorrido na madrugada deste último domingo, 1º, na vizinhança. A vítima foi orientada a procurar a Delegacia de Salgado para registrar denúncia contra os suspeitos.

Fonte: SSP/SE