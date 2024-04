Polícia Militar apreende arma de fogo em Arauá

Na noite do último domingo (28), militares do 6º Batalhão de Polícia Militar (6º BPM) apreenderam uma arma de fogo, em Arauá.

A equipe realizava patrulhamento ostensivo pela região, quando recebeu uma denúncia, por meio de populares, que nas proximidades havia um rapaz portando uma arma de fogo.

Os policiais deslocaram-se até o local exato e depararam-se com algumas pessoas, entre elas, um homem com as mesmas características repassadas pelos denunciantes. Os PMs deram voz de parada, realizaram abordagem e nada de ilícito foi encontrado, porém, ao fazer buscas pelo terreno, encontraram um revólver calibre. 38, com três munições. O suspeito já tinha tomado destino ignorado.

O objeto do ilícito foi encaminhado à delegacia para adoção das medidas legais que o caso requer.

Fonte: Ascom PM/SE