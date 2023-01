Polícia Militar apreende duas armas de fogo em Boquim

Militares do Grupo de Ações Tática do Interior (Gati) apreenderam duas armas de fogo e drogas ilícitas, no município de Boquim, em Sergipe. A ação policial aconteceu na noite dessa quinta-feira, 26.

Segundo as informações policiais, as equipes faziam rondas pelas imediações do Conjunto Lagoa Vermelha, quando receberam a informação de que na região estava ocorrendo o crime de tráfico de drogas.

Diante da informação, os militares foram verificar a situação e depararam-se com um homem que, ao avistar a viatura policial, fez disparos de arma de fogo na direção dos policiais, fugindo logo em seguida.

Em decorrência do flagrante, os policiais entraram na casa para seguir o suspeito. Na ação policial, foram apreendidos munições de calibre .38 e duas armas de fogo – sendo uma calibre .32 com duas munições percutidas, e a outra, uma garrucha.

Além dos armamentos e munições, os policiais também apreenderam pólvora, maconha, cocaína e crack, entorpecentes que já estavam embalados para venda; além de uma balança de precisão e papel alumínio.

O material apreendido foi entregue à Delegacia Regional para adoção das medidas legais cabíveis.

Fonte: PMSE