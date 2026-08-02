Polícia Militar atende ocorrência de agressão com arma branca em Lagarto

A Polícia Militar de Sergipe, por meio do 7º Batalhão de Polícia Militar (7º BPM), atendeu, na noite desse sábado, 1º, uma ocorrência envolvendo dois homens feridos por arma branca no Bairro Ademar de Carvalho, em Lagarto.

As equipes foram acionadas para prestar apoio ao Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que realizava o atendimento às vítimas na Rua 11.

Segundo informações colhidas no local, os dois homens, que são tio e sobrinho, consumiam bebida alcoólica quando iniciaram uma discussão. Durante o desentendimento, ambos entraram em luta corporal e sofreram ferimentos provocados por arma branca.

As vítimas receberam os primeiros atendimentos no local e foram encaminhadas conscientes ao Hospital Universitário de Lagarto para avaliação médica.

Após o atendimento da ocorrência, a Polícia Militar adotou as medidas cabíveis para o registro dos fatos, que serão apurados pelas autoridades competentes.

Fonte: Ascom/PMSE