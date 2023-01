Polícia Militar de Sergipe tem novo comandante

Na última terça-feira, 3, o governador Fábio Mitidieri definiu o novo comando da Polícia Militar. Em reunião com o secretário de Estado de Segurança Pública, João Eloy, foi definido que o comandante do policiamento do interior, coronel Alexsandro Ribeiro, assumirá a Corporação.

Coronel Alexsandro é natural de Aracaju e ingressou na Polícia Militar em 1994, por meio de concurso público. Ele é bacharel em Ciências Jurídicas, com especialização em Segurança Pública. Entre os anos de 2016 a 2022, atuou como comandante do 11º Batalhão, em Tobias Barreto, onde reduziu índices de criminalidade. Em fevereiro de 2022, assumiu o Comando de Policiamento Militar do Interior (CPMI).

Na ocasião, Fábio agradeceu os serviços de coronel Marcony Cabral. “Agradeço ao coronel pelos excelentes serviços prestados e pelo legado importantíssimo à frente da Polícia Militar”, enfatizou.

Na sexta-feira, 6, será realizada solenidade de passagem de Comando, às 8 horas, no Centro de Formação e Aperfeiçoamento de Praças, no bairro América.