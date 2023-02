Polícia Militar desativa depósito ilegal de madeira em Itabaiana

Na manhã desta quarta-feira, 22, Policiais Militares do pelotão ambiental, em fiscalização junto a outros órgãos ambientais, flagraram no município de Itabaiana, no povoado Rio das Pedras, um depósito ilegal de madeira nativa da mata Atlântica.

O responsável pelo depósito não possuía autorização dos órgãos competentes para armazenamento das madeiras encontradas. O mesmo foi autuado conforme legislação ambiental vigente.

A Polícia Militar, através do pelotão ambiental, ressalta o compromisso com a preservação da fauna e flora. E reafirma seu papel em combater crimes ambientais.