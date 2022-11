Polícia Militar fecha rinha de galo na zona rural de Lagarto

Na tarde desse domingo, 13, policiais do Pelotão de Polícia Ambiental (PPAmb) fecharam uma rinha de galo que funcionava na Zona Rural do município de Lagarto. 36 aves com sinais de maus-tratos foram apreendidas.

A equipe do Pelotão Ambiental foi acionada para atender a denúncia de que havia uma rinha de galo no Assentamento João Amazonas. No imóvel, os policiais constataram a existência de duas arenas destinadas à briga de galos, além de várias gaiolas de alvenarias utilizadas como cativeiros.

Na ação, os militares apreenderam 36 aves, sendo que 19 delas apresentavam sangramentos e sinais de maus-tratos.

Diante do flagrante de crime ambiental, o proprietário do local foi notificado por meio de um Termo Ciscunstanciado de Ocorrência (TCO), para, posteriormente, responder no âmbito judicial.

Fonte: Polícia Militar