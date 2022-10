Polícia Militar flagra maus-tratos a animal em Lagarto

Na tarde dessa segunda-feira, 17, militares do Pelotão de Polícia Ambiental (PPAmb) flagram um crime de maus-tratos na cidade de Lagarto, Centro-Sul do estado. Um cavalo puxava uma carroça e apresentava ferimentos expostos.

A equipe do PPAmb realizada fiscalização de rotina na feira da cidade com o intuito de coibir o comércio e a exposição de animais silvestres, quando, nas imediações da Avenida Antônio Francisco da Rocha, perceberam um cavalo com ferimentos expostos.

De acordo com os policiais, o animal puxava uma carroça e apresentava cinco lesões. O responsável justificou que os ferimentos foram cicatrizados, mas voltaram a sangrar com a atividade.

Diante do crime, os militares apreenderam o animal e lavraram um Termo de Circunstanciado de Ocorrência (TCO), com base no artigo 32 da Lei nº 9.605/98 (Lei de Crimes Ambientais).

Fonte: Ascom/PMSE