Polícia Militar prende foragido da Justiça em Lagarto

Equipes do Grupamento Especial Tático de Motos (Getam) do 7º Batalhão (7º BPM) prenderam um homem foragido da Justiça nessa quinta-feira, 19. A prisão aconteceu no Bairro Campo da Vila, em Lagarto, região Centro-Sul de Sergipe.

O homem foi preso na Praça São Domingos por militares do Getam, após a equipe visualizar um volume que estava na cintura dele. No momento da busca pessoal, nada foi encontrado.

Diante da suspeita, ele foi encaminhado à Delegacia Regional de Lagarto para facilitar o procedimento de identificação, já que não portava nenhum documento. Após consulta ao sistema, ficou constatado um mandado de prisão em desfavor dele.

O homem foi preso e permanece à disposição da Justiça.