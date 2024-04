Polícia Militar prende homem por porte ilegal de arma de fogo em Sergipe

Policiais militares do Batalhão de Policiamento Turístico (BPTur) prenderam um homem pelo crime de porte ilegal de arma de fogo no Bairro Coroa do Meio, na Zona Sul da capital. O flagrante aconteceu nessa segunda-feira (1º).

Em meio ao patrulhamento de rotina na Rua Saturnino de Brito, a equipe do BPTur percebeu quando um homem descartou uma sacola e correu com uma das mãos na cintura. Dentro da bolsa, os agentes encontraram 10 gramas de maconha.

Os policiais interceptaram o suspeito e iniciaram a abordagem. Na revista, ele foi flagrado com uma arma de fogo calibre .28. O homem foi preso em flagrante por porte ilegal de arma de fogo e encaminhado à delegacia.

Fonte: Ascom PM/SE