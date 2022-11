Polícia Militar prende homem por violência doméstica em Lagarto

Na manhã da última quarta-feira, 23, policiais do 7º Batalhão de Polícia Militar (7º BPM) realizaram a prisão de um homem suspeito de violência doméstica no Povoado Colônia 13, no município de Lagarto.

Os militares foram acionados para averiguar a denúncia de que o indivíduo tinha lesionado a sua companheira e estava tentando evadir-se do local. A vítima relatou aos militares que foi agredida pelo esposo após uma discussão e impedida, por ele, de entrar em casa. A mulher apresentava sinais visíveis de agressão.

A equipe deslocou-se até o endereço indicado e encontrou o suposto agressor, que não negou a violência, mas acrescentou que agiu em legítima defesa.

Em virtude dos fatos, os envolvidos foram conduzidos à Delegacia Regional de Lagarto, após passarem por atendimento médico, para adoção das medidas cabíveis.