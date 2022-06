Polícia Militar prende mulher por tráfico de drogas em Lagarto

Na última sexta-feira, 24, militares do 7º Batalhão de Polícia Militar prenderam uma mulher que estava vendendo entorpecentes durante os festejos juninos da cidade de Lagarto.

Os militares faziam patrulhamento pela região do Mercado Municipal quando receberam denúncias de que uma mulher estaria comercializando drogas na Praça do Tanque Grande, e que muitas pessoas estariam negociando com ela.

Assim que chegou ao local, a PM foi informada quem era a pessoa suspeita de estar traficando drogas. Ela foi abordada, e a polícia encontrou em sua bolsa 10 pinos e uma trouxa com cocaína, R$ 51,50 em espécie, além de outras bolsas e um aparelho celular.

A mulher confessou que estava vendendo drogas com sua comadre e o esposo dela. Todos os envolvidos foram conduzidos à Delegacia Regional de Lagarto, para que os fatos fossem apurados.