Polícia Militar prende mulher por tráfico de drogas em Nossa Senhora do Socorro

Na noite dessa terça-feira (29), militares do Batalhão de Polícia de Choque prenderam uma mulher sob a suspeita de tráfico de drogas, na Região do Complexo Taiçoca, município de Nossa Senhora do Socorro.

A suspeita foi flagrada com 58 pedras de crack prontas para a venda. Ela foi abordada e revistada depois que os policiais interceptaram uma motocicleta em alta velocidade.

O condutor da motocicleta conseguiu comprovar que foi contratado para transportar a passageira por meio de um aplicativo, sendo liberado em seguida.

A mulher ainda possuía embalagens plásticas com cocaína e uma balança de precisão. A ocorrência foi registrada na Central de Flagrantes.

Fonte: Ascom PM/SE