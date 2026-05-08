Polícia Militar prende suspeito de forte atuação com tráfico de drogas na Colônia Treze

Na tarde da última quinta-feira, 07, equipes policiais do 7º Batalhão de Polícia Militar (7º BPM) realizaram o cumprimento de um mandado contra um suspeito com forte atuação no tráfico de drogas do povoado Colônia Treze, zona rural de Lagarto.

O mandado foi expedido pela Justiça, referente à regressão criminal determinada pela 7ª Vara Criminal de Aracaju.

Durante a ação, o suspeito foi localizado em uma residência da região. Ao perceber a presença policial, atendeu prontamente às ordens emanadas pelas equipes.

O indivíduo foi conduzido à Delegacia Regional de Lagarto para que fossem tomadas as medidas cabíveis.