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Polícia Militar prende suspeito de forte atuação com tráfico de drogas na Colônia Treze

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Na tarde da última quinta-feira, 07, equipes policiais do 7º Batalhão de Polícia Militar (7º BPM) realizaram o cumprimento de um mandado contra um suspeito com forte atuação no tráfico de drogas do povoado Colônia Treze, zona rural de Lagarto.

O mandado foi expedido pela Justiça, referente à regressão criminal determinada pela 7ª Vara Criminal de Aracaju.

Durante a ação, o suspeito foi localizado em uma residência da região. Ao perceber a presença policial, atendeu prontamente às ordens emanadas pelas equipes.

O indivíduo foi conduzido à Delegacia Regional de Lagarto para que fossem tomadas as medidas cabíveis.

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