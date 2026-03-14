Polícia Militar prende três suspeitos e apreende drogas durante ação em Lagarto

Uma ação realizada por policiais militares do Batalhão de Polícia de Ações Táticas do Interior (BPATI) resultou na prisão de três suspeitos por tráfico de drogas no município de Lagarto, nessa sexta-feira (13).

Durante patrulhamento ostensivo no Povoado Colônia 13, os militares receberam informações de que um homem estaria traficando entorpecentes na região. Segundo a denúncia, a negociação envolveria uma quantidade significativa de maconha e cocaína.

Durante a averiguação, os policiais visualizaram dois suspeitos, com as características compatíveis com as descritas nas informações recebidas, negociando uma determinada quantidade de drogas.

Ao perceber a aproximação da viatura, o suspeito que realizava a entrega arremessou o pacote contendo a droga e tentou fugir, mas foi rapidamente contido pela equipe policial. O suposto comprador também foi abordado no local. Um terceiro homem, identificado como irmão do principal suspeito, também foi conduzido.

Durante as buscas, os policiais localizaram uma bolsa plástica contendo aproximadamente 200 gramas de substância análoga à maconha, que havia sido arremessada em direção a uma residência. No interior do imóvel, foram encontrados cerca de 70 gramas de substância semelhante à cocaína, já fracionadas em aproximadamente 50 embalagens do tipo ziplock, além da quantia de R$ 222,00. No quintal da casa, os militares também localizaram um pequeno pacote de maconha enterrado.

Questionado sobre a origem do material, o suspeito confessou que adquiria os entorpecentes, realizava o fracionamento e posteriormente comercializava as substâncias.

Diante dos fatos, os três envolvidos foram presos em flagrante e encaminhados à delegacia para adoção das medidas legais cabíveis.

Fonte: PMSE