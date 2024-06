Polícia prende 14 por envolvimento em brigas de torcida na Região Metropolitana do Rio antes de Flamengo e Vasco

Quatorze pessoas tinham sido conduzidas para delegacias até a tarde deste domingo (2) por envolvimento em brigas de torcidas em vários pontos da Região Metropolitana do Rio antes do clássico entre Flamengo e Vasco, a ser realizado no Maracanã.

Entre os presos estão 11 membros de organizada detidos nos arredores do Maracanã pelo Batalhão Especializado em Policiamento em Estádios (BEPE).

Além deles, um integrante da Torcida Jovem do Flamengo preso por equipes da UPP Alemão na Rua Leopoldina Rêgo, na Penha. Em seu carro, portava um revólver calibre 38, sem possuir porte de arma.

Outros dois homens foram presos brigando perto da estação de Mesquita. Vídeos em redes sociais mostram um confronto na estação de trem de Edson Passos, na Baixada Fluminense.

Fonte: G1