Polícia prende acusado de invadir motel e matar a ex-companheira

Equipe da Delegacia Regional de Maruim deu cumprimento ao mandado de prisão de Ryan Felipe Seixas dos Anjos. Ele foi apontado como o autor do feminicídio de uma jovem de 19 anos que ocorreu dentro de um motel no povoado Pau Ferro, em Maruim, em 2021. A ação policial ocorreu nessa quarta-feira, 14.

De acordo com as informações policiais, o crime aconteceu no dia 8 de setembro de 2021. Conforme a investigação, Ryan Felipe Seixas dos Anjos invadiu um motel no município de Maruim e matou a ex-companheira. A motivação do crime foi a não aceitação do término do relacionamento.

Ele já havia sido preso anteriormente, mas acabou sendo colocado em liberdade pela Justiça, que decretou, novamente, a prisão de Ryan Felipe Seixas dos Anjos. O investigado já encontra-se à disposição do Poder Judiciário para adoção das demais medidas legais cabíveis ao caso.

Fonte: SSP/SE