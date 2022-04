Polícia se antecipa e evita homicídio de mulher em Aracaju

Como resultado da Operação Toque de Liberdade, deflagrada na manhã da última quarta-feira, 13, foi encontrado o investigado Josenito Bispo dos Santos Filho, conhecido como “Azul”. Os levantamentos do Departamento de Narcóticos (Denarc) indicaram que ele se preparava para cometer um homicídio nesta tarde e a ação policial evitou o crime.

De acordo com as informações policiais, com autorização judicial, no telefone celular dele foram encontradas conversas que mostraram que o investigado se preparava para praticar o homicídio de uma mulher. A polícia procura saber a motivação para que o possível homicídio fosse praticado na tarde desta quarta-feira.

Na operação, o investigado reagiu à abordagem policial e houve confronto. Ele acabou sendo atingido, foi socorrido, mas não resistiu aos ferimentos e veio a óbito.

Quatro mulheres presas em flagrante na operação desta manhã estão prestando depoimento e, com as informações obtidas, a tendência é de continuidade das investigações.

Operação

A operação, deflagrada pelo Denarc e que contou com o apoio da Polícia Militar e da Guarda Municipal, ocorreu após levantamentos feitos em campo e também a partir de denúncias anônimas sobre o tráfico de drogas na região do bairro Bugio, na Zona Norte de Aracaju. As equipes apreenderam drogas, arma de fogo, celulares e documentos. Na operação, dois suspeitos morreram em confronto e outros quatro foram presos.

Fonte: Polícia Civil