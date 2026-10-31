Policiais militares do 7º Batalhão são promovidos em Sergipe

Policiais militares que integram o 7º Batalhão da Polícia Militar (7º BPM) celebraram, na noite da última terça-feira (27), uma importante conquista em suas carreiras: a promoção a novas graduações e postos na corporação.

A promoção representa o reconhecimento pelos serviços prestados à Polícia Militar de Sergipe e à população, além da dedicação e do compromisso demonstrados pelos profissionais ao longo de suas trajetórias.

O comandante do 7º BPM, tenente-coronel Lucas Rebello, parabenizou os militares promovidos, destacando o empenho, a disciplina e o profissionalismo no exercício de suas funções.