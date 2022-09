Policiais Militares são alvos de operação contra extorsão, roubo e invasão de casas

Na manhã desta terça-feira, 13, a Secretaria de Segurança Pública da Bahia, deflagou a Operação Navalha em cidades da Bahia e Sergipe, contra quatro policiais militares suspeitos de extorsão, roubo, invasão de casas, fraude e outros crimes, realizados no trecho Bahia-Sergipe. A ação teve como objetivo o cumprimento de 04 mandados de prisão e 14 de busca e apreensão.

A ação conta com o apoio de mais de 100 policiais da Corregedorias Geral e da PM, do Comando de Operações Policiais Militares (CPE), do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) e o Batalhão de Choque.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública a ação é feita pela Força Tarefa de Combate a Extermínio e Extorsões.