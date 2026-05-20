Policial civil é preso suspeito de matar dois colegas dentro de viatura no Sertão de Alagoas

Um policial civil foi preso na madrugada desta quarta-feira (20), suspeito de matar dois colegas de corporação dentro de uma viatura policial, na cidade de Delmiro Gouveia, no Sertão de Alagoas. A Polícia Civil investiga o caso.

O suspeito foi identificado como Gildate Goes, de 61 anos. A motivação do crime não foi informada. As vítimas foram identificadas como Yago Gomes Pereira, de 33 anos, natural de Sergipe, e Denivaldo Jardel Lira Moraes, de 47 anos, natural de Pernambuco. Eles foram mortos com tiros na cabeça.

A TV Asa Branca Alagoas apurou que os policiais retornavam de uma ocorrência quando o suspeito, que estaria no banco traseiro da viatura, teria sofrido um surto e atirado contra os colegas.

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar de Alagoas (CBM-AL), o crime aconteceu na Rua Floriano Peixoto, no centro da cidade. Além dos militares, equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) também foram ao local, mas Yago Gomes e Denivaldo Jardel já estavam mortos.

Gildate Goes foi preso em casa e, segundo a polícia, apresentava falas desconexas. A informação foi confirmada pela Polícia Civil de Alagoas.

O órgão informou que está de luto. A Secretaria de Estado de Segurança Pública (SSP) emitiu uma nota lamentando o ocorrido e se solidarizando com as famílias das vítimas.