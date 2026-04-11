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Policial penal acusado de matar namorada em Aracaju é hospitalizado

Screenshot 2026-03-25 at 21-09-51 Suspeito de matar namorada em Aracaju recebe alta hospitalar G1

O policial penal Tiago Sóstenes Miranda de Matos, de 35 anos, acusado de matar a namorada, Flávia Barros dos Santos, de 38 anos, em um hotel em Aracaju, está internado no Hospital de Urgências de Sergipe (Huse). A informação foi confirmada, na tarde desta sexta-feira (10), pela assessoria de imprensa da unidade.

Segundo o hospital, Thiago que estava detido do Presídio Militar foi levado para a unidade na noite desta quinta-feira (9), passou por avaliação cirúrgica e neurológica e permanece hospitalizado.

O crime ocorreu no dia 22 de março, quando Tiago Sóstenes matou Flávia a tiros em um hotel, localizado na Zona Sul de Aracaju, e depois tentou tirar a própria vida. Na ocasião, ele foi hospitalizado recebeu alta foi foi encaminhado ao Presídio Militar (Presmil).

Fonte: G1 Sergipe

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