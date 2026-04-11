Policial penal acusado de matar namorada em Aracaju é hospitalizado

O policial penal Tiago Sóstenes Miranda de Matos, de 35 anos, acusado de matar a namorada, Flávia Barros dos Santos, de 38 anos, em um hotel em Aracaju, está internado no Hospital de Urgências de Sergipe (Huse). A informação foi confirmada, na tarde desta sexta-feira (10), pela assessoria de imprensa da unidade.