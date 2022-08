Polícias Civil e Militar prendem quadrilha que cometeu arrombamentos no centro de Lagarto

A Polícia Civil de Lagarto acompanhou atenta a divulgação de imagens de uma dupla transportando objetos furtados em Lojas no Centro de Lagarto. Durante as investigações a Polícia conseguiu identificar os autores dos crimes.

Na tarde de ontem, em ação conjunta, as Polícias Civil e Militar do 7º BPM conseguiram capturar 3 criminosos envolvidos nos crimes, dentre eles um casal de irmãos.

Com as prisões, foram recuperados 4 TV’s, 2 NOTE BOOK’s, 3 TABLET’s e 1l de BEBIDA subtraídos do Hiper GBARBOSA.

A Polícia Civil esclarece que nem todos os objetos subtraídos foram recuperados, o que exige a continuidade das investigações. Dessa forma, as pessoas que adquiriram objetos com esses criminosos podem comparecer à Delegacia Regional de Lagarto e apresentar os objetos voluntariamente ou serão presos em flagrante tão logo sejam identificados.

Disque Denúncia 181