População sergipana participa de campanha nacional de imunização contra influenza

Em Sergipe, todas as Unidades Básicas de Saúde (UBS), dos 75 municípios sergipanos, realizam, neste sábado, 13, o Dia D de vacinação contra a influenza. A ação faz parte da estratégia do Ministério da Saúde, em parceria com as secretarias estaduais e municipais, com a 26ª Campanha Nacional de Vacinação contra a Influenza, que tem como objetivo aumentar a cobertura vacinal contra a doença. A campanha teve início no dia 25 de março e segue até 31 de maio, e visa atingir os grupos prioritários de vacinação.

Segundo o secretário de Estado da Saúde, Walter Pinheiro, a estratégia de vacinação contra a influenza foi incorporada no Programa Nacional de Imunizações (PNI) em 1999, com o objetivo de reduzir as complicações, as internações e a mortalidade decorrentes das infecções pelo vírus influenza, na população alvo para a vacinação. “Essa força-tarefa mobilizando todos os municípios é uma preparação para a sazonalidade que está se aproximando, e sabemos que nesse momento é importante buscar a prevenção. Esse movimento está ocorrendo com um esforço conjunto de todos, pois precisamos vacinar principalmente as crianças de 6 meses a 6 anos, que são as que mais sofrem durante o período”, pontuou.

O diretor de Vigilância em Saúde, Marco Aurélio Góes, explicou que é necessário aumentar a cobertura vacinal. Por isso a ação foi realizada neste sábado. “Hoje é importante que, em todos os municípios, as unidades estejam abertas justamente para que a população vá se vacinar, para acolher essas pessoas que não conseguiram se vacinar durante os dias úteis, seja por suas atividades diárias ou pelo seu trabalho. Esse Dia D é um momento de mobilização nacional que envolve a logística federal com o envio de novas doses para o estado. Nós distribuímos novas doses para os municípios e, caso as unidades precisarem de doses extras, podem solicitar à SES”, frisou.

Adesão à vacinação

A vacina contra a influenza é uma das medidas de prevenção mais importantes para proteger contra a doença e suas complicações, e é por essa razão que Maria Edileuza de Jesus, de 50 anos, foi tomar a vacina junto com seus filhos. “Eu tomo regularmente todas as vacinas, principalmente no período de campanha. Inclusive, já era para ter vindo, mas como meus filhos estudam o dia inteiro, preferi o sábado que já saia com todo mundo vacinado. A vacina previne muitas doenças, por isso eu e meus filhos não deixamos de nos prevenir”, disse.

O motorista Gilton Santos não perdeu a oportunidade e atualizou o cartão de vacinas com as doses contra a influenza e contra o tétano. “Muito bom a Saúde disponibilizar o sábado para a gente conseguir tomar a vacina, como eu trabalho durante a semana, não tenho tempo de sair, mas quando liberaram hoje, corri e já estou vacinado. Aproveitei até para atualizar minha caderneta”, comemorou.

Estratégia de imunização nos municípios

O coordenador de Imunização de Santo Amaro das Brotas, Everaldo Góis, frisou a importância da vacinação. “A ação de hoje é de suma importância para que nós, que estamos na ponta dos municípios, possamos atingir principalmente a cobertura vacinal de todas as nossas crianças, adolescentes e idosos, pois são os que mais necessitam da vacina para estarem protegidos contra a influenza”, pontuou.

Já a coordenadora de Imunização do município de Nossa Senhora da Glória, Rainne Freitas Souza, explicou que cerca de 12 equipes participam do planejamento para o período de sazonalidade. “Entre as estratégias que adotamos está a buscativa nos locais de difícil acesso, que chamamos de bolsões, para que a vacina chegue até esse local. Uma outra iniciativa que a gente também está utilizando é que no momento da vigência do Bolsa Família, estamos resgatando essas famílias”, finalizou.

Influenza

A influenza é uma infecção viral aguda que afeta o sistema respiratório. É de elevada transmissibilidade e distribuição global, com tendência a se disseminar facilmente em epidemias sazonais e também podendo causar pandemias. A transmissão ocorre principalmente de pessoa para pessoa, por meio de gotículas respiratórias produzidas por tosse, espirros ou fala de pessoa infectada para uma pessoa suscetível.

