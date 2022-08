Prazo para inscrições em estágio no MPSE encerra dia 11

As inscrições para o processo seletivo de estudantes de nível superior do Ministério Público de Sergipe estão abertas até o próximo dia 11 de agosto. A Escola Superior (ESMP) divulgou o Edital nº 02/2022 para as áreas de Arquitetura e Urbanismo, Ciências Contábeis, Comunicação Social/Jornalismo, Direito (capital), Engenharia Civil, Pedagogia, Psicologia e Serviço Social.

O estagiário selecionado receberá o valor mensal de R$ 724,00 (setecentos e vinte e quatro reais), a título de bolsa de complementação educacional, e auxílio-transporte no valor mensal de R$ 130,00 (cento e trinta reais), nos termos fixados pelas Portarias nº 003/2014 e nº 1.041/2021, respectivamente, da Procuradoria-Geral de Justiça de Sergipe. A jornada de trabalho será de 20 (vinte) horas semanais, distribuídas diariamente em 04 (quatro) horas, dentro do horário de expediente da unidade de lotação.

Inscrições

As inscrições poderão ser feitas através de formulário disponível no endereço www.esmp.mpse.mp.br ou clicando aqui.

A taxa de inscrição é de R$ 40,00 (quarenta reais), devendo o pagamento ser efetuado até 12 de agosto, através de boleto bancário.

O candidato que necessitar de qualquer tipo de condição especial para a realização das provas deverá informar no campo específico no formulário de inscrição.

O processo seletivo terá validade de um ano, podendo ser prorrogado, uma única vez, por igual período, a contar da divulgação do resultado final.

As provas serão realizadas em 30 de agosto, às 14h, em Aracaju, em local a ser posteriormente divulgado no site da ESMP.

O edital prevê reserva de vagas tanto para candidatos com deficiência (10%), quanto para candidatos negros (30%), as quais serão preenchidas à medida que forem ocorrendo as convocações.

Todas as convocações, avisos, resultados e demais comunicações serão divulgados no endereço eletrônico da Escola Superior do Ministério Público do Estado de Sergipe (www.esmp.mpse.mp.br) ou do Ministério Público do Estado de Sergipe (www.mpse.mp.br).

Clique e confira o Edital nº 02.2022

Fonte: MPSE