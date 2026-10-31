Pré-Caju 2026 divulga programação completa com Ivete Sangalo, Bell Marques, Léo Santana e Wesley Safadão

O Pré-Caju 2026 já tem programação definida! A festa acontece entre os dias 13 e 15 de novembro, na Orla de Atalaia, em Aracaju, reunindo grandes nomes da música brasileira em três dias de shows e muita animação.

Entre as atrações confirmadas estão Ivete Sangalo, Bell Marques, Léo Santana, Wesley Safadão, Xanddy Harmonia, Thiaguinho, Timbalada, Tomate e Dennis DJ. Ao todo, serão cerca de 40 atrações distribuídas entre blocos oficiais, trios da pipoca e o Camarote Aju.

Na avenida, Bell Marques comandará o Bloco Vumbora no sábado (14) e no domingo (15). Xanddy Harmonia e Tomate também se apresentam no sábado, enquanto Ivete Sangalo e Léo Santana são destaques do domingo.

A programação gratuita dos trios da pipoca contará com artistas como Durval Lelys, Alexandre Peixe, Rafa e Pipo, Nona, Bruninho Top 7 e Maysa Reis.

No Camarote Aju, a sexta-feira (13) terá Wesley Safadão, Léo Santana, Timbalada e Yasmin Sensação. No sábado (14), os destaques incluem Dennis DJ, Rey Vaqueiro e Tony Salles. Já no domingo (15), Thiaguinho, Pablo e Simone Morena estão entre as atrações.

O evento terá um percurso de aproximadamente quatro quilômetros pela Orla de Atalaia, da Passarela do Caranguejo até as proximidades do Farol da Coroa do Meio.

Além da festa, a expectativa é de que o Pré-Caju movimente o turismo e a economia sergipana, com previsão de aproximadamente 20 mil empregos diretos e indiretos.

O Pré-Caju 2026 acontece de 13 a 15 de novembro, em Aracaju.